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Батальон ВС РФ уничтожил три украинских набпункта в Запорожской области

Батальон Судоплатова уничтожил три украинских набпункта в Запорожской области

В Запорожской области бойцы батальона имени Судоплатова смогли уничтожить три наблюдательных пункта, а также более 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военнослужащие батальона имени Судоплатова уничтожили 3 наблюдательных пункта и более 15 украинских военнослужащих в Запорожской области», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что на базе добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова создана школа обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как заявили в Минобороны РФ, на базе батальона также налажено производство ударных FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») для нужд подразделений российской группировки войск, выполняющих боевые задачи специальной военной операции (СВО).

Там рассказали, что в небольшом помещении батальона печатают сотни беспилотников-камикадзе для подразделений на передовой. За двое суток один 3D-принтер, который есть у школы, способен отпечатать все детали для БПЛА, далее из них собирают готовую конструкцию, оснащают электроникой и программируют.

Батальон ВС РФ уничтожил три украинских набпункта в Запорожской области.

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