В Израиле заявили о готовности к обороне при поддержке партнеров

Израиль готов защитить себя на земле и воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант после встречи с главой Центрального командования ВС США генералом Майклом Куриллой, передает ТАСС.

По его словам, Израиль будет знать, как ответить в случае нападения. Отмечается, что Галант и Курилла обсудили готовность к атаке со стороны Ирана.

Днем 12 апреля председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил, что Соединенные Штаты пытаются избежать войны между Ираном и Израилем.

Сообщалось, что США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля дронами и ракетами 12 апреля.

Также в пятницу газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорится, что Иран может нанести ответный удар по Израилю в течение 24-48 часов, то есть одного-двух дней.

Ранее в США пообещали Израилю поддержку в противостоянии любым угрозам Ирана.