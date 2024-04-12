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ЦАХАЛ обнаружил бомбы в школе в секторе Газа

Военные ЦАХАЛ обнаружили мощные фугасы в школе в секторе Газа

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Ahmed Zakot/Reuters

Израильская армия сообщила о нескольких взрывных устройств в школе на территории сектора Газа. По словам военных, фугасы были заложены движение ХАМАС, сообщает ТАСС.

«В рамках операции бригада «Нахаль» провела целенаправленные рейды на несколько зданий, используемых террористическими организациями ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России), — следует из сообщения.

Отмечается, что израильские военные смогли обезвредить взрывные устройства, которые располагались в кабинетах и на школьном дворе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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