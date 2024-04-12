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Российские военные ударили по расположению ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС России нанесли удар по скоплению солдат ВСУ у поселка Радостный Сад

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по скоплению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Николаевской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар произошел рядом с населенным пунктом Радостный Сад.

«Прилетело удачно, засадили в располагу (расположение военных). Предварительно, более десятка погибших. Раненых вывозили на четырех «скорых», — сказал он.

11 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы нанесли удары по подразделениям 121-й бригады ВСУ, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Рогов отмечал, что часть военнослужащих удалось идентифицировать. Ими оказались солдаты из 121-й бригады теробороны из Кировограда, которых накрывали в Никополе и его пригороде.

11 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированные удары по энергообъектам на территории Украины. Как сообщили в Минобороны, данный шаг стал ответом Москвы на атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

Ранее стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики.

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