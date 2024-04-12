Польша готовит своих военных для отправки на Украину, они уже начали прибывать на территорию республики под видом наемников. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

По его словам, проходит подготовка польских военнослужащих в рамках возможного ввода контингента на Украину и участия в конфликте против России.

11 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью Ekathimerini, что Европейский союз (ЕС) намерен сформировать силы быстрого реагирования для обороны стран — членов регионального содружества в случае нападения.

Политик пояснил, что потребность в создании новой военной структуры на территории Европы возникла из-за противостояния США и КНР. В данный момент Вашингтон уделяет этому вопросу много внимания, поэтому странам региона не стоит рассчитывать на помощь союзника в случае нападения.

Ранее наемник из Польши рассказал о проблемах ВСУ.