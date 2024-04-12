Советник Пушилина сообщил о давлении российских войск

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские войска давят Вооруженные силы Украины на всех направлениях в ДНР.

Обстановка на этих направлениях, по его словам, «стабильно тяжелая».

«Но это «стабильно тяжело» может быть как в нашу пользу, так и в пользу противника. Сегодня стабильно тяжело в нашу пользу. Мы сейчас действительно давим противника на всех направлениях, начиная с южного фаса — это под Угледаром», — сказал он.

По данным Кимаковского, войска РФ в основном выигрывают за счет артиллерийских дуэлей и работы воздушно-космических сил.

Он также заявил, что в настоящее время идет давление в сторону Угледара, серьезные бои идут в районе Красногоровки.

По его информации, во взятых под контроль РФ поселке Первомайский и Водяное «очень интересный театр боевых действий». По его словам, с одной стороны там фактически открывается «дорога давления» на Красногоровку, и ВСУ могут попасть в оперативное окружение. «Серьезное давление» также идет на Часов Яр, добавил советник Дениса Пушилина.

8 апреля сообщалось, что российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра.

Ранее Bloomberg сообщил о самом уязвимом моменте для ВСУ с февраля 2022-го.