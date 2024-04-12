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В ДНР заявили о превосходстве российской артиллерии в Часове Яре

В ДНР заявили, что российская артиллерия в Часове Яре имеет превосходство

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Часове Яре Донецкой народной республики отсутствуют артиллерийские столкновения между Вооруженными силами Украины и российскими войсками из-за доминирования российской артиллерии. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Часов Яр находится практически под полным контролем российских вооруженных сил.

«Там нет активных артиллерийских столкновений, так как у нас есть явное превосходство в артиллерии и использовании авиации — наши Воздушно-космические силы действуют», — отметил Кимаковский.

Накануне хорватское издание Geopolitika.news написало, что Вооруженным силам Украины грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства.

В статье говорится, что к потере Авдеевки также привело и применение ВС РФ модернизированных и оснащенных навигационной системой авиабомб, от которых у Украины нет защиты. Geopolitika.news обращает внимание и на «крайне тяжелую ситуацию» для ВСУ в районе города Часов Яр. Обозреватель сомневается, что украинские войска смогут удержать город под своим контролем, если российские военные начнут применять авиабомбы.

Ранее боец ВСУ рассказал о ситуации в Часове Яре.

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