В МИД оценили идеи США насчет диалога по безопасности с РФ

Соединенные Штаты «фонтанируют» мертворожденными идеями для диалога по безопасности с Россией. Об этом ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Дипломат указал на попытки Вашингтона через СМИ втянуть Россию в обсуждение вопроса о неразмещении ядерного оружия в космосе. Ермаков отметил, что несмотря на важность этой темы, рассчитывать на серьезный подход США на данном этапе не стоит.

«Он был предпринят в контексте абсолютно фейковых американских вбросов о якобы имевших место российских планах в этой сфере, а также на фоне новых действий США по эскалации украинского кризиса в расчете нанести-таки России «стратегическое поражение»», — заявил Ермаков.

Российский дипломат также назвал все последующие шаги администрации Джо Байдена фонтанированием пропагандистскими акциями.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что делегации России и Соединенных Штатов на международных платформах поддерживают контакт касательно неразмещения ядерного оружия в космосе.

Ранее США обратились к РФ на высоком уровне по вопросу неразмещения оружия в космосе.