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Путин объяснил, для чего ВС РФ наносят удары по энергообъектам Украины

Путин: удары по энергообъектам Украины являются частью демилитаризации

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ наносят удары по украинским энергетическим объектам. Удары являются частью демилитаризации, поскольку они оказывают влияние на оборонно-промышленный комплекс Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, — это демилитаризация. Прежде всего, мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК — на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», — сказал российский лидер.

До этого постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что цель СВО по демилитаризации Украины можно считать выполненной, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия с помощью западного оружия.

Также 15 марта на оперативном совещании с Советом безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что российская армия «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач. Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей», подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что британский аналитик ожидает скорого прорыва российских сил в зоне СВО.

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