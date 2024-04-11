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Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны

Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны РФ на 2,5 тыс. человек

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому штат центрального аппарата Минобороны увеличивается с 10 740 человек до 13 200. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 200», — говорится в указе.

В документе отмечается, что в это число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий. Но 4 930 из 13 200 человек будут федеральными государственными гражданскими служащими.

До этого предельная численность центрального аппарата Минобороны без персонала по охране и обслуживанию зданий составляла 10 740 человек, число федеральных государственных гражданских служащих осталось прежним.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы не имеет юридической силы решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об аресте двух командующих — Виктора Соколова (Черноморский флот) и Сергея Кобылаша (дальняя авиация).

Ранее военный эксперт предрек отставку Буданова после ударов ВС РФ по объектам СБУ.

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