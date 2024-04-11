В Госдуме назвали способ защитить территорию РФ от беспилотников

Сплошное радиолокационное поле, в том числе для низковысотных целей, поможет защитить территорию России от украинских беспилотников. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«На сегодняшний день идут очень хорошие предложения от моих коллег, к примеру. Это радиолокационные станции кругового обзора, которые поднимаются на аэростатах. Можно же элементарно на аэростате, на тросе на полкилометра поднять радиолокационную станцию. И мы будем видеть очень далеко. Во всяком случае, это система предупреждения», — отметил Гурулев.

Он добавил, что вовремя поступивший сигнал о приближающейся воздушной цели позволит успешно ее ликвидировать.

2 апреля беспилотники впервые атаковали цели в Татарстане. Рано утром они ударили по особой экономической зоне «Алабуга» (город Елабуга) и третьему по величине нефтеперерабатывающему заводу России «Танеко» (дочернее предприятие «Татнефти» в городе Нижнекамск).

Глава Татарстана Рустам Минниханов позднее заявил, что регион не должен надеяться на защиту системы ПВО, которая «сегодня решает другие задачи». Вместо этого чиновник призвал местные предприятия и города готовиться к новым атакам самостоятельно. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в комментарии «Газете.Ru» назвал предложение Минниханова «бесперспективным».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью.