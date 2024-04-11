ВСУ сбросили взрывчатку на автобус в ДНР, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника маршрутный автобус на трассе Ясиноватая — Горловка в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя республики, дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автобус, в результате чего пострадали люди.

«Ранены водитель и пассажиры: девочка-подросток 2006 г.р., мужчины 1970 и 1983 г.р., женщины 1974 и 1979 г.р. Состояние пострадавших — средней степени тяжести», — уточнил Пушилин.

Кроме того, как рассказал глава ДНР, еще один украинский беспилотник повредил автомобиль в Кировском районе Донецка. Также ВСУ произвели серию из четырех обстрелов, выпустив восемь боеприпасов, включая кассетные.

11 апреля стало известно, что украинские беспилотники пытались атаковать несколько регионов России, включая Республику Мордовия. По словам главы региона Артема Здунова, над субъектом сбили два дрона.

Ранее Минобороны РФ раскрыло количество сбитых французских авиабомб и беспилотников за сутки.