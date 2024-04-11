Экстренную продажу военного оборудования США Украине объяснили

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что решение Госдепа США одобрить продажу Украине военного оборудования для ремонта систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk объясняется тем, что данный тип вооружения является старым. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, это старая система среднего радиуса действия, которую можно модернизировать. Именно на эти цели Пентагон и выделил деньги, считает эксперт.

До этого стало известно, что в США одобрили сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов Hawk Phase III.

Сумма сделки составит около $138 млн.

В американском военном ведомстве заявили, что поставка этого вооружения не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе и не снизит оборонные возможности самих Соединенных Штатов. Обоснованием поставки стала «чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.