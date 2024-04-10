Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия откроет свои оборонные заводы на Украине

Лондон заключил с Киевом договор, позволяющий строить военные заводы на Украине

close
100%
Frank Augstein/AP

Великобритания и Украина заключили новый договор о сотрудничестве в оборонной сфере, благодаря которому английские компании смогут открывать заводы на территориях, подконтрольных Киеву. Об этом говорится в сообщении британского министерства по делам бизнеса и торговли.

«Расширение сотрудничества может привести к реализации десятков проектов <...> — от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и внедрения технологий для защиты от кибератак», — рассказали представители министерства.

Отмечается, что во время подписания соглашения в Киеве находилась торговая миссия Великобритании, и делегация насчитывала представителей 29 английских предприятий. Во время визита на Украину британская компания BAE Systems заключила контракт с минобороны Соединенного Королевства о техобслуживании переданных Киеву легких пушек L119. Их планируют ремонтировать на украинской территории, чтобы быстрее возвращать на передовую.

10 апреля депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент ратифицировал договор о свободной торговле с Канадой, соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между украинским кабмином и латвийским правительством, а также договор о безвозмездном предоставлении финансирования Словенией гуманитарной помощи в сфере разминирования.

Ранее стало известно, на сколько хватит денег Украине без помощи США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами