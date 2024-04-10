Британия откроет свои оборонные заводы на Украине

Великобритания и Украина заключили новый договор о сотрудничестве в оборонной сфере, благодаря которому английские компании смогут открывать заводы на территориях, подконтрольных Киеву. Об этом говорится в сообщении британского министерства по делам бизнеса и торговли.

«Расширение сотрудничества может привести к реализации десятков проектов <...> — от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и внедрения технологий для защиты от кибератак», — рассказали представители министерства.

Отмечается, что во время подписания соглашения в Киеве находилась торговая миссия Великобритании, и делегация насчитывала представителей 29 английских предприятий. Во время визита на Украину британская компания BAE Systems заключила контракт с минобороны Соединенного Королевства о техобслуживании переданных Киеву легких пушек L119. Их планируют ремонтировать на украинской территории, чтобы быстрее возвращать на передовую.

10 апреля депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент ратифицировал договор о свободной торговле с Канадой, соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между украинским кабмином и латвийским правительством, а также договор о безвозмездном предоставлении финансирования Словенией гуманитарной помощи в сфере разминирования.

Ранее стало известно, на сколько хватит денег Украине без помощи США.