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Над Энергодаром заметили беспилотники

Яшина: на ЗАЭС действует режим воздушной опасности, в Энергодаре замечены БПЛА

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Евгений Биятов/РИА Новости

Режим воздушной опасности действует на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в небе над Энергодаром фиксируются беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

«Режим воздушной опасности действует. Сегодня над Энергодаром летают дроны», — сказал она.

При этом Яшина отметила, что в настоящее время обстановка на станции относительно спокойная.

9 апреля Евгения Яшина сообщала, что атака беспилотника по зданию учебно-тренировочного центра на ЗАЭС произошла через десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал фотографию поврежденной беспилотником крыши Запорожской АЭС.

Ранее Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за атак на Запорожскую АЭС.

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