Глава Пентагона заявил об угрозе из-за ударов ВСУ по российским НПЗ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут оказать негативное влияние на энергетические рынки мира. Об этом пишет Bloomberg.

«Эти атаки могут оказать побочный эффект на ситуацию с энергетикой в мире. Украине выгоднее преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие бои», – сказал Остин на выступлении перед комитетом сената США по вооруженным силам.

По словам сенатора-республиканца Тома Коттона, заявление Остина является политически мотивированным, поскольку администрация президента США Джо Байдена не хочет роста цен на газ в год выборов.

С начала 2024 года украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Подобные инциденты произошли в Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Орловской, Рязанской и Ростовской областях.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США недовольны ударами Киева по НПЗ.

Ранее Украина пообещала расширить географию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.