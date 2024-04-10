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ВС РФ нанесли удары по ВСУ на Артемовском направлении

Российские артиллеристы нанесли удары по ВСУ на Артемовском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли удары по месту скопления солдат Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Получив координаты районов сосредоточения подразделений ВСУ на Артемовском направлении специальной военной операции, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» незамедлительно выдвинулись на огневые позиции», — следует из сообщения.

Отмечается, что после выполнения боевой задачи расчет быстро покинул огневую позицию. При этом беспилотники вели корректировку огня и контроль поражения.

До этого сообщалось, что атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов посетил казачьи подразделения на Артемовском направлении и вручил награды особо отличившимся бойцам специальной военной операции. Виталий Кузнецов побывал на линии боевого соприкосновения — недалеко от Артемовска и Соледара, в районе Кинбурнской косы. По его словам, Артемовское направление — одно из самых сложных в зоне проведения военной спецоперации.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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