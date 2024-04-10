На Украине раскрыли пункты утвержденного в первом чтении закона о мобилизации

Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны принял законопроект о мобилизации в первом чтении. Детали законопроекта раскрыл депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Во втором чтении уже рассмотрят ряд изменений, включая спорные моменты, вызвавшие общественные дебаты. Одним из предложений является ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без соответствующих военных документов.

Также сохранено положение о запрете управления транспортными средствами для уклонистов по требованию территориальных центров комплектования (ТЦК).

Лица, получившие инвалидность 2-3 группы после 24 февраля 2022 года, за исключением военнослужащих, должны будут пройти повторное медицинское обследование для определения пригодности к службе. Те, кто был признан ограниченно годными, должны явиться на медицинский осмотр в течение 12 месяцев.

В законопроекте также есть изменения, касающиеся военнослужащих. Среди них — право на демобилизацию для лиц с инвалидностью и освобожденных из плена, ежемесячное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен за особенности службы, а также выплата 70 тысяч гривен ежемесячно военнослужащим, участвующим в контрнаступлении.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.