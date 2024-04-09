Специалисты ЗАЭС заявили о готовящейся провокации ВСУ

Участившиеся удары ВСУ по территории Запорожской АЭС могут свидетельствовать о том, что готовится провокация в отношении станции со стороны Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Она отметила, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны вооруженных сил.

До этого Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции после встречи с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужей заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) стабилизировалась.

7 апреля МАГАТЭ заявило, что удары дронов по шестому блоку Запорожской атомной электростанции не несут угрозы ядерной безопасности.

Сообщалось, что атака беспилотного летательного аппарата по зданию учебно-тренировочного центра на Запорожской атомной электростанции произошла через десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее в Сеть попало фото поврежденной крыши ЗАЭС.