Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова, расположенный в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что два украинских беспилотника врезались в фасад здания центра в городе Борисоглебске. В результате атаки никто не пострадал, само здание центра подготовки получило повреждения.

Атаку украинских беспилотных летательных в социальных сетях также подтверждает российский блогер Fighterbomber, чей канал посвящен военной авиации России.

Борисоглебский центр готовит летчиков для воздушно-космических сил России.

До этого Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») в рамках исполнения гособоронзаказа передала Воздушно-космическим силам РФ первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.