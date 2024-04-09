В Одесской области местным жителям надоела сирена тревоги

Жители дома в городе Теплодар Одесской области залили монтажной пеной сирену воздушной тревоги. Кадры публикует украинское издание «Страна» со ссылкой на страницы местных жителей в соцсетях.

«В Теплодаре Одесской области жители многоэтажки задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать», — сообщает издание.

На кадрах видно, что монтажной пеной залита сирена, расположенная на крыше дома — пену видно в отверстиях устройства, она не дает лопастям крутиться. На фотографиях также видны три использованных баллончика смеси.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из одесского подполья сообщил, что российские войска нанесли удар в портовой зоне города Ильичевска под Одессой.

Ильичевск (переименован украинскими властями в Черноморск) находится южнее Одессы, фактически являясь одним из пригородов столицы региона. В городе расположен крупный морской порт и завод.

Ранее ВС РФ нанесли удар по военному порту города Очакова, который расположен на берегу Черного моря в Николаевской области.