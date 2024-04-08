Рогов сообщил об отступлении украинских войск в районе Вербового

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под натиском Российской армии покинули свои позиции и отступили от села Вербовое, расположенного в Запорожской области. С таким заявлением выступил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Северо-западнее Вербового украинские боевики под натиском наших военных <...> отступили», — рассказал он.

Согласно информации политика, в настоящее время на Запорожской линии фронта проходит зачистка лесопосадок, превалирует противостояние артиллерии и беспилотников. Помимо того, российские войска успешно взяли один опорный пункт ВСУ и улучшили позиции на передовой.

«В районе Работино и Вербового на Ореховском направлении <...> в контрбатарейной борьбе у нас все больше успехов», — отмечается в материале.

Рогов подчеркнул, что ВС РФ ликвидировали несколько самоходных артиллерийских установок (САУ), артиллерийскую систему и много украинских минометов. Также удалось удачно отбить атаку украинских войск в направлении сел Мирное и Работино.

«Противник несет серьезные потери в живой силе и технике», — констатировал общественник.

Перед этим Рогов докладывал о срыве ротации ВСУ под Работино и атаках дронов РФ по Вольнянску.

Ранее российские военные обратили в бегство группы ВСУ в Запорожской области.