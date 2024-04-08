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Офицер рассказал, почему в зоне СВО используются грузовики 70-х годов

Комвзвода: ЗИЛ 70-х годов используется в зоне СВО из-за габаритов и тихой работы

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РИА Новости

Командир взвода подвоза горючего с позывным «Харлам» рассказал, что автомобили ЗИЛ 70-х годов XX века активно используются в ходе спецоперации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

По словам военного, грузовые автомобили используют в качестве топливозаправщиков. Их ценят за габариты и особую систему защиты двигателя.

«На данных автомобилях установлена система защиты, система зажигания не дает фон ни на какой электроприбор. Машина тихонечко приехала, заправила и тихонечко также и уехала», — поделился «Харлам».

Он добавил, что большая часть этих автомобилей — трофейная.

До этого индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростех» Бекхан Оздоев заявлял, что госкорпорация создает линейку улучшенных танковых снарядов с учетом изучения трофейной западной бронетехники и данных о защите перспективных западных образцов.

В этом процессе учитываются параметры в особенности защиты трофейной бронетехники.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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