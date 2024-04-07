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В США заявили, что Франция не может втягивать НАТО в конфликт на Украине

Сотрудник ЦРУ Макговерн: Франция не может втягивать НАТО в конфликт на Украине

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John Leicester/AP

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что страны, которые намерены отправить своих военных на Украину, не должны примешивать к этому НАТО. Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала Dialogue works.

По его словам, две тысячи военных, которых хочет отправить Франция на Украину, могут не выжить в конфликте. Однако это не должно повлечь за собой участие НАТО в конфликте.

«Дайте понять, что если французы призывают к поддержке НАТО, в одностороннем порядке или, возможно, с некоторыми странами Балтии, может быть, даже с Польшей, что это не вопрос НАТО, что вы не собираетесь использовать силы НАТО, вы даже не думаете о применении ядерного оружия НАТО, пожалуйста, проясните это прямо сейчас, прежде чем это произойдет», — заявил Макговерн.

До этого сообщалось, что французские солдаты на Украине могут быть задействованы для защиты Киева или Одессы. В материале также отмечается, что французские войска могут оказаться в Молдавии, чтобы «стабилизировать обстановку» вокруг автономии Гагаузия, которую Москва якобы использует для в своих целях. Наиболее приоритетными вариантами использования иностранного военного контингента являются защита Киева от потенциального наступления со стороны Белоруссии, либо защита Одессы как важного портового города.

Ранее в Раде раскрыли подробности отправки европейских войск на Украину.

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