Армия Израиля вывела войска с юга сектора Газа

Израильская армия в ночь на воскресенье отвела все свои подразделения с юга сектора Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что на юге Газы осталась лишь одна армейская бригада ЦАХАЛ, которая будет обеспечивать безопасность коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

7 апреля стало известно, что министерство обороны Израиля подготовилось к ответу на любой сценарий, который может развернуться в отношении Ирана.

В этот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания по-прежнему поддерживает право Израиля «обеспечивать свою безопасность».

До этого сообщалось, что Совет Безопасности ООН намерен в понедельник рассмотреть запрос Палестины на вступление в международную организацию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает несерьезным вопрос о прекращении дальнейшей поддержки Израиля.