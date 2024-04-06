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Украинок в возрасте от 18 до 60 лет могут сделать военнообязанными

«Страна»: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет

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Alina Smutko/Reuters

На Украине собираются вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин. Об этом сообщило издание «Страна».

«Власти намерены вписать в реестр военнообязанных <…> всех женщин от 18 до 60 лет», — уточнили в публикации.

По информации издания, в подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским законе об электронном реестре военнообязанных сказано, что власти должны предоставлять данные в реестр обо всех гражданах, вне зависимости от их пола. Из этого авторы статьи сделали вывод, что женщины также попадут в реестр военнообязанных.

Накануне стало известно, что на Украине предлагают ужесточить наказание за неявку в военкомат. Также, согласно законопроекту, предлагается разрешить задерживать на период от трех часов до трех суток подозреваемых в уклонении.

До этого сообщалось, что правительство Украины предложило наказывать лишением свободы за отказ от прохождения медицинского осмотра в территориальных центрах комплектования.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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