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В Белгородской области нашли на свалке посылки для военных

BelgorodTV: в Белгородской области нашли на свалке ящики с гумгрузом для военных

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В Шебекинском округе Белгородской области нашли на свалке ящики с гуманитарным грузом для военных. Об этом сообщает BelgorodTV.

Четыре мусорных контейнера оказались забиты свежими продуктами, новым бельем, медикаментами, вязаными носками и варежками, теплыми одеялами и письмами с иконами, отправленными неравнодушными гражданами как из Белгородской, так и из других областей. 80% выкинутого удалось спасти.

Вещи на свалке обнаружила уборщица, после чего об этом стало известно волонтерам и правоохранителям. Волонтеры сообщили полицейским данные предположительных виновников.

До этого ФСБ заявила о предотвращении теракта в пункте приема гумпомощи в Самарской области.

По данным ФСБ, его планировал россиянин 1994 года рождения, который был пособником «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией).

Ранее члены РДК признались, что планировали отравить гумпомощь для российских добровольцев.

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