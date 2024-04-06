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Названа возможная причина атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС

Рогов: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС для привлечения внимания западных стран

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский приказал нанести удар по атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области из-за отчаяния. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, в данный момент глава Украины пытается путем «ядерного терроризма» вызвать резонанс в мире. Основной целью Зеленского является привлечение внимания широкой общественности в странах Запада к ситуации в зоне конфликта, благодаря чему он смог бы «выклянчить» дополнительное финансирование.

«У Зеленского истерика, он в отчаянии — на фронте все сыпется. Ему нужны хоть какие-то «перемоги» (победы — «Газета.Ru») и актуализация происходящего», — сказал Рогов.

В то же время председатель общественного движения обратился к международному сообществу, призвав повлиять на украинского лидера. Он подчеркнул, что страны мира не могут позволить Зеленскому «перешагнуть точку невозврата».

5 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что объект подвергся атаке украинских дронов. Прилеты зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали данные об атаке на АЭС в Запорожской области.

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