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Назван срок принятия танка Т-14 «Армата» на вооружение

ТАСС: принятие танка Т-14 «Армата» на вооружение ожидается до конца 2024 года

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РИА Новости

Принятие перспективного танка Т-14 «Армата» на вооружение ожидается до конца 2024 года в случае успешного завершения государственных и войсковых испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Один из собеседников агентства добавил, что в ходе испытаний «особое внимание уделяется работоспособности тех систем и механизмов, которые ранее вызывали нарекания со стороны заказчика».

В ТАСС отметили, что не располагают официальным подтверждением этой информации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 марта генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил, почему Россия не использует в зоне спецоперации танки «Армата». По его словам, Т-14 — очень дорогая техника, поэтому войска проще оснастить Т-90. При этом, по его словам, Т-14 «Армата» стоит на вооружении ВС РФ.

В сентябре 2023 года российский военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявлял, что танк Т-14 «Армата» доработают перед отправкой в массовое производство.

Ранее в США объяснили, почему России необязательно использовать танки «Армата» в СВО.

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