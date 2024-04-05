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Армия России получила модернизированные «Акации» и «Мста-С»

«Ростех» поставил армии России модернизированные САУ «Мста-С» и «Акация»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» в рамках исполнения гособоронзаказа поставила Вооруженным силам России партию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Об этом сообщили в госкорпорации.

Специалисты «Ростеха» провели комплексную модернизацию САУ «Мста-С», которая была оборудована цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнем. Благодаря новым улучшениям, самоходку можно будет использовать в разведывательно-ударных группах, которые оперативно поражают цель после ее обнаружения.

В отличие от колесных и тяжелых боевых машин, «Акация» легко передвигается по мягкому грунту за счет легкобронированного гусеничного шасси, что делает эту артиллерийскую установку мобильной и менее уязвимой, сообщили в «Ростехе».

5 апреля госкорпорация передала Воздушно-космическим силам России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34. Также в этот день Минобороны получило от «Курганмашзавода» боевые машины пехоты третьего поколения (БМП-3), которые, как отметил директор предприятия, лучше, чем американская БМП Bradley.

Ранее в России создали новый бронежилет для саперов.

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