В Ростовской области 1,6 тыс. человек остались без света из-за атаки беспилотников ВСУ

Из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Морозовский район Ростовской области без света остались около 1,6 тыс. человек. Об этом сообщило РИА Новости.

Власти уточнили, что частично специалисты уже возобновили подачу электричества. Полностью ликвидировать последствия атаки власти планируют к полудню.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что над Ростовской областью сбито более 40 беспилотников. Местная электроподстанция получила повреждения.

До этого на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону случился сильный пожар со взрывами. Жители города рассказали, что слышали несколько мощных взрывов. В ГУ МЧС по региону уточнили, что загорелся ангар. Площадь пожара достигла 1 000 квадратных метров.

В Минобороны сообщали, что силы ПВО за ночь 5 апреля сбили 53 беспилотника ВСУ в пяти регионах России.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.