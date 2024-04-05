Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области 1,6 тыс. человек остались без света из-за атаки беспилотников ВСУ

Из-за атаки дронов на Ростовскую область без света остались более тысячи человек

close
100%
Shutterstock/Creative Cat Studio

Из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Морозовский район Ростовской области без света остались около 1,6 тыс. человек. Об этом сообщило РИА Новости.

Власти уточнили, что частично специалисты уже возобновили подачу электричества. Полностью ликвидировать последствия атаки власти планируют к полудню.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что над Ростовской областью сбито более 40 беспилотников. Местная электроподстанция получила повреждения.

До этого на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону случился сильный пожар со взрывами. Жители города рассказали, что слышали несколько мощных взрывов. В ГУ МЧС по региону уточнили, что загорелся ангар. Площадь пожара достигла 1 000 квадратных метров.

В Минобороны сообщали, что силы ПВО за ночь 5 апреля сбили 53 беспилотника ВСУ в пяти регионах России.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами