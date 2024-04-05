Советник главы ДНР заявил об отходе ВСУ с ряда позиций на окраинах Часова Яра

Вооруженные силы Украины отошли с некоторых позиций на окраинах города Часов Яр. Об этом заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«На окраинах Часова Яра для вооруженных формирований Украины сложилась не самая благоприятная ситуация, в которой они были вынуждены покинуть ряд своих позиций», — сказал Кимаковский.

По словам советника Дениса Пушилина, часть украинских военных была отведена вглубь линии обороны.

Он также заявил, что штурмовые группы российской армии смогли пробиться к окраинам Часова Яра.

До этого назначенный Киевом глава города Сергей Чаус назвал ситуацию критической с точки зрения военных действий. По его словам, обстрелы и авиаудары со стороны войск РФ усиливаются с каждым днем.

3 апреля депутат Виктор Водолацкий заявлял, что российским войскам осталось около 500 метров до границ Часова Яра.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон.