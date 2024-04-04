Атомная подлодка «Казань» выстрелила «Калибром» по полигону

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по полигону Чижа в Архангельской области, сообщили в пресс-службе Северного флота. Об этом пишет ТАСС.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Казань» провела стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели», — отмечается в сообщении.

Пуск осуществлялся из подводного положения в Баренцевом море. Ракета поразила цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

АПЛ «Казань» была построена на судостроительном заводе «Севмаш» и в 2021 году вошла в состав Северного флота. До этого гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что за последние 10 лет предприятие построило для Военно-морского флота (ВМФ) России девять кораблей, выйдя на советские темпы производства атомных подводных лодок.

2 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил об указе президента РФ Владимира Путина о замене командующих флотом. Новым главой ВМФ стал адмирал Александр Моисеев, который раньше возглавлял Северный флот. Вместо Моисеева Северным флотом будет руководить вице-адмирал Константин Кабанцов. Также заменили главу Черноморского флота, место занял вице-адмирал Сергей Пинчук.

Ранее ветераны-подводники призвали не утилизировать атомную подлодку «Дмитрий Донской».