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Мощные взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Запорожье

Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Украине Запорожье

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В подконтрольном Украине городе Запорожье 4 апреля произошли мощные взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов», — написал общественник.

Незадолго до этого сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

В ночь на 4 апреля взрывы произошли в Харькове. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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