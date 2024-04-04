Мощные взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Запорожье

В подконтрольном Украине городе Запорожье 4 апреля произошли мощные взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов», — написал общественник.

Незадолго до этого сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

В ночь на 4 апреля взрывы произошли в Харькове. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.