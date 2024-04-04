Над Тульской областью сбиты два дрона

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской областью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство по региональной безопасности Тульской области.

«Сегодня, 4 апреля, дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

3 апреля стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана. Запад оказывал помощь украинским войскам в атаке беспилотника по Татарстану, это позволило БПЛА самолетного типа преодолеть зоны ПВО российской армии. Об этом прессе заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.