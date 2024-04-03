В Госдуме оценили призыв главы Татарстана к предприятиям защищаться от дронов ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что предприятиям самостоятельно бороться с дронами ВСУ будет практически невозможно. Так он прокомментировал призыв главы Татарстана Рустама Минниханова своими силами защищаться от ударов украинских беспилотников.

«Я не знаю, как он (Минниханов. – «Газета.Ru») будет защищаться самостоятельно. Конечно, [предприятия] имеют право защищаться, но нормальными средствами вряд ли могут обзавестись, тем более частные какие-то компании. Сейчас можно на рынке купить что-то китайское, но я считаю, что это бесперспективно. Если это серьезный дрон, то вряд ли они его какими-то кустарными средствами собьют. И для этого должны быть профессионалы. Я считаю, что нужно усиливать наши средства противовоздушной обороны. Выявлять места, где находятся эти беспилотные летательные аппараты, и уничтожать их еще на месте там — в зоне специальной военной операции на Украине», — сказал Соболев.

Парламентарий добавил, что считает российские средства ПВО лучшими в мире. Но, по его словам, у них есть два серьезных недостатка.

«Первое — они не видят низколетящие цели. И второе — разведка воздушных целей ведется с помощью радиолокации, а противник видит ее и может спланировать так маршрут дрона, что они обойдут наши локаторы. Вот это нужно исправлять. В принципе, такое средство есть, но пока оно в разработке», — пояснил Соболев.

3 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия республики самостоятельно озаботиться средствами защиты от ударов украинских беспилотников.

«Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Не надо ждать, что нас противоракетная оборона [защитит] <...> Мы должны своими силами решать такие вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — приводит слова Минниханова Telegram-канал «Татарстан 24».

Накануне дроны атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Пострадали 13 человек.

Ранее на Украине анонсировали разработку боевых дронов с дальностью более 1 тыс. км.