ВС РФ продвинулись на Авдеевском направлении

Российские военные при помощи РСЗО БМ-21 «Град» совершили удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило штурмовым отрядам продвинуться на Авдеевском направлении. Об этом говорится в сообщении министерства обороны России.

«Первый шквал огня был нанесен с огневых позиций по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящейся на удалении около 10 км. Вторым ударом расчеты подавили разрозненные группы ВСУ, утаившиеся в лесополосе, применив осколочно-фугасные реактивные снаряды», — следует из сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что разведчики и артиллеристы сработали слаженно, что позволило уничтожить все выявленные цели.

До этого сообщалось, что российская армия уничтожила на Авдеевском направлении еще один украинский танк Abrams. Кроме того, на Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 295 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин и пяти автомобилей. Российские бойцы поразили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.