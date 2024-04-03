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В Израиле назвали ошибкой один из ударов по сектору Газа

Глава ЦАХАЛ Халеви признал ошибкой удар по Газе, при котором погибли члены НКО

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Dylan Martinez/Reuters

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что удар по сектору Газа, после которого погибли члены некоммерческой организации «Всемирная центральная кухня», был ошибкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Удар был проведен не с целью причинить вред сотрудникам НКО. Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти. Этот инцидент был серьезной ошибкой», — заявил Халеви.

До этого сообщалось, что атака Израиля на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске привела к трагическим последствиям, включая получивших ранения сотрудников. Здание консульства было полностью разрушено в результате атаки, пострадал офис посла Ирана в Сирии. Небензя выразил решительное осуждение израильского нападения и подчеркнул неприемлемость посягательств на дипломатические объекты, защищенные международными конвенциями.

Сирийское агентство SANA сообщило об ударе Израиля с воздуха по дому в Дамаске 1 апреля. Иранские источники сразу заявили, что атака была произведена по зданию консульства Ирана. По данным КСИР, после атаки не выжили семь военных советников, включая генералов и офицеров, в том числе командующего подразделениями сил специального назначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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