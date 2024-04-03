Пентагон может использовать космические возможности в конфликте

Помощник министра обороны США по вопросам космоса Джон Пламб заявил, что Пентагон укрепляет сотрудничество с частными компании для того, чтобы подготовиться к использованию своих космических возможностей в конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим интегрировать коммерческие решения для космоса в наши ежедневные операции в мирное время, чтобы мы могли рассчитывать на них в период конфликта», — заявил Пламб.

Он добавил, что оборонное ведомство может поддержать развитие новых возможностей для частных компаний с потенциалом, которые помогут объединенным силам.

До этого сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит на предстоящем саммите альянса в США передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву, которой сейчас управляет Пентагон. По данным Blоomberg, частью пакета предложений Столтенберга является передача НАТО операционной деятельности управляемой США контактной группы по Украине, координирующей поставки оружия от почти 50 стран.

Ранее американский профессор заявил, что НАТО необходимо разорвать отношения с Украиной.