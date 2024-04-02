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ВСУ дистанционно заминировали завод в Запорожской области

РИА Новости: ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Каменке

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AP

Украинские военные дистанционно заминировали молочный завод, расположенный в запорожском населенном пункте Каменка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

Источник отметил, что 1 апреля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли объект боеприпасами «натовского образца». При этом снаряды, которые были выпущены по предприятию, оказались оснащены магнитными противотанковыми минами M70.

«Противник осуществил дистанционное минирование молокозавода в населенном пункте Каменка Днепропетровского района [Запорожской области]. <...> На место выехали специалисты, которые произвели уничтожение части взрывоопасных предметов путем подрыва», — уточнил представитель силового ведомства РФ.

Он добавил, что на территории завода до сих пор находят украинские мины. В данный момент сотрудники специальных служб работают над тем, чтобы уничтожить боеприпасы и не нанести ущерб самому предприятию.

2 апреля глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать центр населенного пункта Работино в Запорожской области. Как он сказал, всего за последние сутки ВС РФ отразили две подобные атаки.

Ранее в Норвегии подняли вопрос о расследовании использования противопехотных мин украинскими войсками.

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