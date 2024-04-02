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Губернатор сообщил о работе сил ПВО в Курской области

Губернатор Старовойт: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области

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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Курске и Курском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, система ПВО сбила украинский беспилотник.

Чиновник также напомнил, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя, они могут нанести вред.

2 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Татарстан. Повреждение получили завод и студенческое общежитие. Пострадали 12 студентов.

Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что у Киева есть дроны, которые способны преодолеть расстояние более 1000 километров.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при воздушной атаке на Белгород пострадали девять человек. Всего система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к городу.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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