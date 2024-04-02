Москалькова обсудила с омбудсменом Турции его посещение пленных военных РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине.

Она не стала раскрывать подробности разговора, сославшись на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, который ранее опубликовал в своем Telegram-канале пост о российских военнопленных. В нем Лубинец, в частности, заявил, что совместно с омбудсменом Турции побывал в лагере для военнопленных «Запад 1». По словам украинского омбудсмена, там «соблюдаются все нормы Женевских конвенций».

31 января президент РФ Владимир Путин сказал, что Российская Федерация не будет останавливать обмен пленными с Украиной из-за сбитого военно-транспортного самолета Ил-76.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 195 российских военнослужащих, передав Украине 195 бойцов вооруженных сил этой страны.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.