Путин дал поручение полицейским работать ради нормальной жизни граждан

Сотрудники министерства внутренних дел России должны обеспечивать нормальную, спокойную жизнь для российских граждан, а сами — работать в условиях, приближенных к таковым в военное время. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Но сами должны работать в условиях близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи», — заявил Путин, принимая участие в заседании коллегии МВД России.

Президент отметил важную роль сотрудников МВД в обеспечении внутреннего состояния общества.

До этого президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МВД РФ, что стране важно напряженно работать для достижения успехов.

Путин также поручил правительству Российской Федерации обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».