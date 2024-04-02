Российские ПВО сбили 41 украинский снаряд РСЗО

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Vampire», а также 195 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) . Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили в зоне СВО 18 374 беспилотных летательных аппарата противника и 1261 боевую машину реактивных систем залпового огня.

2 апреля стало известно, что дроны атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной.

1 апреля дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Белгородской области.

В этот же день Минобороны России сообщало о пресечении попытки ВСУ совершить атаку с применением БПЛА над Черным морем. Дежурные средства ПВО перехватили шесть украинских дронов.

Ранее «Калашников» показал видео применения дрона «Куб».