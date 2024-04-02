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Франция удвоит темпы производства САУ Caesar для Украины и НАТО

Министр Лекорню: Франция увеличит производство САУ Caesar до 12 единиц в месяц

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Reuters

Франция собирается увеличить производство 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar до 12 единиц в месяц, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже увеличили возможность производства САУ Caesar с двух единиц в месяц до шести. И я хотел бы назвать цифру, которую до это не называл публично — мы планируем увеличить производство до 12 единиц в месяц», — сказал Лекорню в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится во Франции с рабочим визитом.

По словам министра, страна намерена производить новые гаубицы не только для поставок на Украину, но и для нужд союзников по Североатлантическому альянсу.

В конце марта Лекорню заявил, что Париж поставит Киеву ракеты и сотни «старых, но работающих» бронемашины к 2024 году и началу 2025 года, чтобы украинская армия смогла удерживать «такую ​​большую линию фронта».

Также до этого французский министр говорил, что Франция намерена адаптировать свои авиабомбы AASM под использование на самолетах F-16, которые скоро должны появиться у Украины.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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