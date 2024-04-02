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В Иране прокомментировали удар ВВС Израиля по своему консульству в Дамаске

МИД Ирана назвал удар ВВС Израиля по консульству в Дамаске разжиганием ненависти

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Firas Makdesi/Reuters

Преднамеренный удар военно-воздушный сил (ВВС) Израиля по иранскому консульству в Дамаске является разжиганием ненависти. Об этом в Telegram-канале заявил МИД Ирана.

«Несомненно, это оскорбительное и способствующее разжиганию ненависти нападение является нарушением дипломатического иммунитета как дипломатических сотрудников, так и самого здания посольства Исламской Республики Иран в Дамаске», — заявили в иранском дипломатическом ведомстве.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Атаку осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала произошедшее.

До этого политолог Саймон Ципис, комментируя удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, заявил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) провоцирует большой конфликт на Ближнем востоке с молчаливого согласия США.

Ранее США сообщили Ирану, что не знали о планах удара по консульству в Сирии.

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