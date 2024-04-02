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На Украине заявили об опасной ситуации для ВСУ в районе Часова Яра

Генерал Кривонос: в районе Часова Яра сложилась опасная ситуация для ВСУ

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Администрация Президента Украины

Отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный» заявил, что в районе Часова Яра сложилась опасная ситуация для украинских войск.

«В настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация», — поделился Кривонос.

Отставной генерал добавил, что российские войска наступают и на других участках фронта, а украинской армии нужно готовиться к обороне Харькова.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский говорил, что продвижение российских войск лишает Часов Яр в ДНР стратегического значения для ВСУ.

По его словам, в связи с тем, что российские вооруженные силы уже находятся в километре от Часова Яра, для украинской армии складываются серьезные проблемы, — город является логистическим хабом.

Также Кимаковский говорил, что в ближайшее время в ДНР ожидают бои за Часов Яр.

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.

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