Шойгу обвинил Украину в терроризме

Украина прибегает к терроризму и пытается перенести бои на российскую территорию, чтобы убедить Запад в способности противостоять России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, Украина, несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российским войскам.

«Для этого он [Киев] пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения», — сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, ВС РФ реагируют на подобные преступления украинской стороны «асимметрично».

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