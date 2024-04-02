Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу обвинил Украину в терроризме

Шойгу: Киев прибегает к терроризму, чтобы убедить в способности противостоять РФ

close
100%
Министерство обороны РФ

Украина прибегает к терроризму и пытается перенести бои на российскую территорию, чтобы убедить Запад в способности противостоять России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, Украина, несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российским войскам.

«Для этого он [Киев] пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения», — сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, ВС РФ реагируют на подобные преступления украинской стороны «асимметрично».

Утром 2 апреля беспилотники впервые атаковали Татарстан. Следственный комитет РФ начал расследование.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами