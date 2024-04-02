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Глава атакованной «Алабуги» уверен, что ВСУ не смогут запугать россиян

Глава ОЭЗ «Алабуга» Шагивалеев заявил, что запугать россиян не получится

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Reuters

Глава особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» Тимур Шагивалеев в рамках своего визита на место атаки БПЛА в Татарстане заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся запугать россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Шагивалеев подтвердил информацию о том, что украинский дрон упал на здание общежития в «Алабуге». Он добавил, что Киев атакует торговые центры в Москве, жилые кварталы в Белгороде, но едва ли ВСУ удастся запугать россиян.

«Кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин?» — отметил Шагивалеев.

2 апреля ВСУ атаковали Татарстан с помощью беспилотников.

После этого первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна адекватно ответить на атаку БПЛА по Татарстану. По его словам, чтобы «обезопасить себя» от повторения подобных атак, необходимо делать «буферную зону как можно дальше».

Ранее лидера Украины Владимира Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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Атаки БПЛА на Россию
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