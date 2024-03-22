Российские войска нанесли удар по заводу, который делал дроны для ВСУ

По удар Вооруженных сил РФ попало предприятие украинского ВПК «Южмаш» в Днепропетровске, где собирают беспилотники для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Днепропетровск получил четыре попадания, Днепродзержинск (переименован властями Украины в Камянск. — «Газета.Ru») еще одно. В Днепродзержинске отсутствует электричество. В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны «Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова», — сообщили в подполье.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает нереалистичными планы Еврокомиссии сделать частью возможностей ЕС украинские армию и военно-промышленный комплекс.

По словам экс-премьера, в обязанности руководителя Еврокомиссии вообще не входит создание промышленных производств на Украине, а страны Запада в целом и вовсе со времен госпереворота в 2014 году занимались разрушением украинского ВПК.

Азаров считает, что именно из-за действий западных партнеров Украины пришли в упадок предприятия «Мотор Сич», «Южмаш», «Антонов» и другие.

Ранее во Франции заявили, что фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в войну с Россией.